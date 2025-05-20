Военный эксперт сообщил о скорой потере контроля ВСУ над Сумской областью

Как сообщил военный эксперт Василий Фатигаров, противник теряет контроль над Сумской областью и, вероятно, готовится ее оставить. В районе Юнаковки, которая остается логистическим центром ВСУ, российские войска продолжают выполнение задач по обеспечению санитарной зоны.

По данным Минобороны, с начала СВО уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, более 50 тысяч беспилотников, 22 тысячи танков и боевых машин, а также 1,5 тысячи установок реактивных систем залпового огня.

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