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20 мая, 11:45

Политика

Военный эксперт сообщил о скорой потере контроля ВСУ над Сумской областью

Военный эксперт сообщил о скорой потере контроля ВСУ над Сумской областью

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Как сообщил военный эксперт Василий Фатигаров, противник теряет контроль над Сумской областью и, вероятно, готовится ее оставить. В районе Юнаковки, которая остается логистическим центром ВСУ, российские войска продолжают выполнение задач по обеспечению санитарной зоны.

По данным Минобороны, с начала СВО уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, более 50 тысяч беспилотников, 22 тысячи танков и боевых машин, а также 1,5 тысячи установок реактивных систем залпового огня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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