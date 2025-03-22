Трамп лишил доступа к секретной информации Харрис, Клинтон и семью Байдена

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Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение лишить доступа к секретной информации и возможности работать с ней Камалу Харрис, Хиллари Клинтон и членов семьи Джо Байдена. Об этом со ссылкой на официальный релиз Белого дома сообщает РИА Новости.

"Администрация президента пришла к выводу, что доступ к секретной информации более не отвечает национальным интересам следующих лиц: Энтони Блинкена, Джейкоба Салливана, Лизы Монако, Марка Заида, Нормана Эйзена, Летиции Джеймс, Элвина Брэгга, Эндрю Вайсмана, Хиллари Клинтон, Элизабет Чейни, Камалы Харрис, Адама Кинзингера, Фионы Хилл, Александра Виндмана, Джозефа Р. Байдена-младшего и любого другого члена семьи Джозефа Р. Байдена-младшего", – говорится в сообщении.

Кроме того, всем руководителям исполнительных департаментов и агентств было предписано ограничить доступ указанных лиц к охраняемым объектам правительства США без сопровождения. Это ограничение также распространяется на участие в секретных брифингах, включая Ежедневную сводку президента, а также на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, которыми располагает разведывательное сообщество.

Ранее Трамп ограничил доступ к секретным сведениям бывшему госсекретарю Энтони Блинкену и экс-советнику по нацбезопасности Джейку Салливану. Кроме того, доступ был ограничен для бывшего заместителя генерального прокурора США Лизы Монако, а также генпрокурора штата Нью-Йорк и окружного прокурора Манхэттена.

До этого американский лидер объявил о немедленной приостановке доступа Джо Байдена к секретной информации, сославшись на проблемы с памятью у бывшего президента. Он также добавил: "Ты уволен, Джо!", – отсылая к своей знаменитой фразе из реалити-шоу "Ученик".