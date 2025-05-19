Бойцы группировки "Восток" освободили село Богатырь в зоне проведения специальной военной операции. По данным военных корреспондентов, населенный пункт служил ВСУ мощным укрепрайоном. Оборону противника удалось сломить благодаря скоординированной работе штурмовых групп и артиллерии.

На харьковском направлении группировка "Север" уничтожила взводный опорный пункт и скопления живой силы ВСУ. Удары наносились с помощью FPV-дронов. Кроме того, беспилотники используются для доставки провизии на передовую. Артиллерия также поразила украинские позиции в населенных пунктах Харьковской области и ДНР.

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