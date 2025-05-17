Глава Минкультуры Любимова представит Россию на интронизации Папы Льва XIV

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Министр культуры России Ольга Любимова возглавит российскую делегацию на инаугурационной мессе Папы Римского Льва XIV, передает служба печати Святого престола.

Церемония интронизации Папы Римского пройдет 18 мая на площади Святого Петра в Ватикане.

На мероприятие приглашены более 150 делегаций. США представят вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио, у которого запланированы встречи с руководством Ватикана.

Также в церемонии примут участие действующие монархи, включая испанского, нидерландского и бельгийского, а также более 20 глав других государств, в том числе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кардинал Роберт Фрэнсис Прево был избран новым Папой Римским 8 мая, став первым в истории понтификом из Соединенных Штатов. Он взял себе имя Лев ХIV.

Владимир Путин поздравил понтифика с избранием. Глава государства выразил уверенность в дальнейшем развитии конструктивного диалога и взаимодействия, налаженных между Россией и Ватиканом. Он также пожелал понтифику успехов в выполнении миссии, здоровья и благополучия.