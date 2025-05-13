Историк-ватиканист Юдин: папу Льва XIV избрало больше всего кардиналов в истории

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Нового папу Римского Льва XIV избрало абсолютное большинство кардиналов, которые были назначены лично папой Франциском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на историка-ватиканиста Алексея Юдина.

Уточняется, что кардиналов-выборщиков было больше, чем когда-либо в истории. Он отметил, что конституция ранее была ограничена 120 кардиналами.

Юдин рассказал, что участие хотели принять 135 человек, но двое не смогли. Из них 108 назначены папой Франциском. Историк назвал это "живым наследием".

Новым Папой Римским 8 мая избрали первого в истории американского кардинала Роберта Фрэнсиса Прево. Первые три тура голосования оказались безрезультатными. Прево принял имя Лев XIV.

Церемония интронизации Папы Римского пройдет в воскресенье 18 мая. На интронизации понтификов по традиции присутствуют делегации высоких гостей со всего мира.