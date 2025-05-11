Папа Римский Лев XIV в первой проповеди призвал к миру

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Папа Римский Лев XIV в своей первой воскресной проповеди призвал к миру на Украине и прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

"Призываю сделать все необходимое, чтобы достигнуть как можно быстрее справедливого и крепкого мира на Украине, освобождения всех пленных и возвращения детей к своим семьям", – сказал Лев XIV.

Также он призвал оказать гуманитарную помощь населению сектора Газа и освободить всех заложников.

Отмечается, что понтифик прочитал проповедь с балкона собора Святого Петра.

Ранее Папа Римский пообещал ориентироваться в своей работе на основные приоритеты своего предшественника Папы Римского Франциска.

Также Лев XIV призвал сохранить "драгоценное наследие" Франциска I. Понтифик отметил, что оно заключалось в "мужественном и доверительном диалоге с современным миром в его различных компонентах и ​​реалиях".