Папа Римский Лев XIV назвал ИИ главной проблемой человечества

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Папа Римский Лев XIV назвал искусственный интеллект одной из главных проблем человечества. Об этом сообщает Associated Press.

Понтифик также пообещал ориентироваться в своей работе на основные приоритеты своего предшественника Папы Римского Франциска.

Также Лев XIV призвал сохранить "драгоценное наследие" Франциска I. Понтифик отметил, что оно заключалось в "мужественном и доверительном диалоге с современным миром в его различных компонентах и ​​реалиях".

Кардинал Роберт Фрэнсис Прево был избран новым Папой Римским 8 мая, став первым в истории понтификом из Соединенных Штатов. Он взял себе имя Лев ХIV. Церемония интронизации Папы Римского пройдет 18 мая на площади Святого Петра в Ватикане.

Владимир Путин поздравил понтифика с избранием. Глава государства выразил уверенность в дальнейшем развитии конструктивного диалога и взаимодействия, налаженных между Россией и Ватиканом. Он также пожелал понтифику успехов в выполнении миссии, здоровья и благополучия.

