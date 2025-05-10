10 мая, 19:43В мире
Папа Римский Лев XIV назвал ИИ главной проблемой человечества
Фото: 123RF/vectorfusionart
Папа Римский Лев XIV назвал искусственный интеллект одной из главных проблем человечества. Об этом сообщает Associated Press.
Понтифик также пообещал ориентироваться в своей работе на основные приоритеты своего предшественника Папы Римского Франциска.
Также Лев XIV призвал сохранить "драгоценное наследие" Франциска I. Понтифик отметил, что оно заключалось в "мужественном и доверительном диалоге с современным миром в его различных компонентах и реалиях".
Кардинал Роберт Фрэнсис Прево был избран новым Папой Римским 8 мая, став первым в истории понтификом из Соединенных Штатов. Он взял себе имя Лев ХIV. Церемония интронизации Папы Римского пройдет 18 мая на площади Святого Петра в Ватикане.
Владимир Путин поздравил понтифика с избранием. Глава государства выразил уверенность в дальнейшем развитии конструктивного диалога и взаимодействия, налаженных между Россией и Ватиканом. Он также пожелал понтифику успехов в выполнении миссии, здоровья и благополучия.