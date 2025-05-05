Премьер-министр Румынии Чолаку заявил, что уходит в отставку

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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что уходит в отставку. Об этом румынский политик сообщил после заседания совета Социал-демократической партии (СДП), передает РИА Новости.

1 декабря в Румынии прошли парламентские выборы. СДП совместно с Национал-либеральной партией, Демократическим союзом венгров Румынии и представителями национальных меньшинств сформировали правящую коалицию, которая выдвинула на пост президента страны бывшего главу Сената Крина Антонеску. При этом в первом туре президентских выборов, состоявшихся 4 мая, Антонеску занял третье место.

Премьер-министр Румынии подчеркнул, что коалиция была создана для того, чтобы добиться двух целей – стабильного правительства с большинством в парламенте и победы кандидата коалиции на президентских выборах.

"Одно из двух не получилось, это значит, что коалиция в нынешнем составе нелегитимна. Я предложил коллегам по партии выйти из коалиции, что ведет к моей отставке с поста премьер-министра, что я сделаю после встречи с вами (журналистами. – Прим. ред.)", – отметил Чолаку.

Ранее сообщалось, что в первом туре президентских выборов в Румынии вперед вышел глава националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион.

После подсчета 100% голосов он набирает 40,96% голосов избирателей. Мэр Бухареста Никушор Дан занял второе место и набрал 20,99% голосов.

Всего на пост лидера страны претендовали 11 человек. Поскольку никто из них не получил больше 50% голосов, ожидается второй тур выборов.