Оппозиционер Симион лидирует на выборах президента Румынии после подсчета 100% голосов

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Лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион лидирует в первом туре президентских выборов в Румынии после подсчета 100% голосов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные румынского ЦИК.

Симион набирает 40,96% голосов избирателей. Мэр Бухареста Никушор Дан занял второе место с большим отрывом, ему удалось набрать лишь 20,99% голосов. Третьим стал представитель правящей коалиции Крин Антонеску, за которого проголосовали 20,07% избирателей.

Всего на пост лидера страны претендовали 11 человек, включая лидера партии "Союз спасения Румынии" Елену Ласкони, экс-премьера Виктора Понта, главу "Румынской национально-консервативной партии" Кристиана Терхеша, члена "Социал-либеральной гуманистической партии" Лавинию Шандру и главу партии Natiunea Romana Джона-Иона Бану. Также за пост президента Румынии боролись экс-глава внешней разведки страны Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.

Поскольку никто из политиков не получил больше 50% голосов, в стране ожидается второй тур выборов. Новым президентом станет тот, кто наберет простое большинство голосов.

Изначально первый тур президентских выборов в Румынии прошел еще в конце ноября 2024 года. На них лидировал Кэлин Джорджеску, который выступал за традиционные ценности, считал бесполезным членство в НАТО, а также выступал за союз с Россией. Но затем Конституционный суд Румынии аннулировал результаты голосования из-за якобы нарушений в ходе избирательной кампании.

Джорджеску не смог принять участие в повторном первом туре выборов. При этом второй тур голосования запланирован на 18 мая.

