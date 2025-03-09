Джорджеску назвал "ударом в сердце демократии" отказ в регистрации на выборы

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Выдвинувший свою кандидатуру на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что решение Центрального избирательного бюро (ЦИК) отклонить его заявку является прямым ударом в сердце демократии.

"У меня осталось одно сообщение! Если демократия в Румынии рухнет, рухнет весь демократический мир! Это только начало. Вот так просто!" – написал Джорджеску на своей странице в соцсети X.

При этом в ЦИК Румынии в опубликованном сообщении не уточнили причины отказа, передает РИА Новости. Поясняется, что полный текст принятых решений будет опубликован на сайте учреждения.

Ранее стало известно, что ЦИК Румынии отклонил кандидатуру Джорджеску на выборах президента. По данным СМИ, за утверждение кандидатуры проголосовали четыре члена избирательного бюро, против – десять.

Лидер оппозиционной румынской партии AUR ("Альянс за объединение румын") Джордже Симион назвал отклонение кандидатуры Джорджеску продолжением госпереворота.

Первый тур президентских выборов в Румынии прошел в конце ноября 2024 года. На них лидировал Джорджеску, который выступает за традиционные ценности, прославляет военных Румынии, считает бесполезным членство в НАТО, а также выступает за союз с Россией.

За два дня до второго тура выборов Конституционный суд Румынии аннулировал результаты прошедшего голосования. Утверждалось, что такое решение было принято после срочного совещания для консультаций, проведенного из-за большого количества новых запросов об отмене президентских выборов.

Первый тур повторных выборов президента в Румынии состоится 4 мая. При необходимости также запланирован второй тур, который пройдет 18 мая.