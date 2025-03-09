Digi24: ЦИК Румынии отклонил кандидатуру Джорджеску на выборах президента

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Центральное избирательное бюро (ЦИК) Румынии приняло решение отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на выборах президента. Об этом сообщает телеканал Digi24 со ссылкой на источники.

По данным журналистов, за утверждение кандидатуры проголосовали четыре члена избирательного бюро, против – десять.

Лидер оппозиционной румынской партии AUR ("Альянс за объединение румын") Джордже Симион назвал отклонение кандидатуры Джорджеску продолжением госпереворота. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская).

В свою очередь, куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск назвал безумием отказ утверждать кандидатуру Джорджеску.

"Это безумие!" – написал Маск в социальной сети X.

Ранее Джорджеску сообщил, что подал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата на пост главы румынского государства. Согласно местному законодательству, ЦИК может принимать решение о регистрации кандидатов только после решения КС.

Первый тур президентских выборов в Румынии прошел в конце ноября 2024 года. На них лидировал Джорджеску, который выступает за традиционные ценности, прославляет военных Румынии, считает бесполезным членство в НАТО, а также выступает за союз с Россией.

За два дня до второго тура выборов Конституционный суд Румынии аннулировал результаты прошедшего голосования. Это означает, что весь процесс выборов начинается заново. Первый тур проведут повторно. Утверждалось, что такое решение было принято после срочного совещания для консультаций, проведенного из-за большого количества новых запросов об отмене президентских выборов.

Первый тур повторных выборов президента в Румынии состоится 4 мая. При необходимости также запланирован второй тур, который пройдет 18 мая.