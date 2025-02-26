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Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску после пятичасового допроса в генпрокуратуре страны заявил, что собирается баллотироваться на президентских выборах.

"Я определенно буду баллотироваться на президентских выборах. Мы, народ, – это сила, мы – Румыния. Мы не встанем на колени", – цитирует политика РИА Новости.

Джорджеску обвинили в шести преступлениях, в том числе в распространении ложной информации – это стало частью расследования по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании осенью 2024 года. В данный момент он находится под подпиской о невыезде на 60 дней.

Сам политик назвал свой допрос в прокуратуре политическим давлением со стороны правящей в Румынии коалиции. Комментируя итоги парламентских выборов в стране, Джорджеску заявил, что, по данным опросов, большинство голосов получил бы Альянс за объединение румын (AUR), однако при подсчете результатов произошла подтасовка голосов. Он не исключил внешнего вмешательства в парламентские выборы.

Первый тур президентских выборов в Румынии прошел в конце ноября прошлого года. На них лидировал независимый кандидат Джеорджеску, который выступает за традиционные ценности, прославляет военных Румынии, считает бесполезным членство в НАТО, а также выступает за союз с Россией. Второй тур выборов должен был состояться 8 декабря.

Позже власти Румынии обвинили Россию во вмешательстве в выборы. В Кремле отметили, что таким образом Бухарест следует тренду западных стран, нацеленному на перекладывание вины во всех происходящих событиях на российскую сторону.

За два дня до второго тура выборов Конституционный суд Румынии аннулировал результаты прошедшего голосования. Это означает, что весь процесс выборов начинается заново. Первый тур проведут повторно. Как утверждается, судьи приняли такое решение после срочного совещания для консультаций, проведенного из-за большого количества новых запросов об отмене президентских выборов.

Первый тур повторных выборов президента в Румынии состоится 4 мая. При необходимости также запланирован второй тур, который пройдет 18 мая.