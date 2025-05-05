Оппозиционный кандидат лидирует в первом туре президентских выборов в Румынии

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Лидер националистического "Альянса за объединение румын" Джордже Симион побеждает с большим отрывом в первом туре президентских выборов в Румынии, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт избирательной администрации.

Симион набрал 40,88% голосов после подсчета 99,9% бюллетеней. На втором месте – независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, получивший 20,98% голосов. Единый кандидат партий правящей коалиции в составе Социал-демократической партии, Национал-либеральной партии и Демократического союза венгров Румынии Крин Антонеску в ходе подсчета бюллетеней занимает третье место с 20,12% голосов.

Окончательные результаты голосования в первом туре президентских выборов ожидаются утром в понедельник, 5 мая. Второй тур голосования назначен на 18 мая.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безумием и ложью утверждения о вмешательстве России в румынские выборы. Таким образом дипломат прокомментировала задержание журналиста RT Чея Боуза в Бухаресте сразу по прилете.