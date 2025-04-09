МИД заявил, что РФ высылает двух румынских дипломатов

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Россия высылает двух румынских дипломатов в качестве ответной меры на принятое румынской стороной решение объявить персоной нон грата военного атташе при посольстве России в Бухаресте и его помощника. Об этом сообщает сайт МИД РФ.

9 апреля в МИД была вызвана временный поверенный в делах Румынии в Москве Лилиана Бурда.

В свою очередь, в заявлении МИД Румынии на сайте сказано, что причиной решения по вопросу дипломатов РФ стали действия, "противоречащие Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года".

В российском министерстве назвали "ничем не мотивированным" решение румынских властей.

Кроме того, 9 апреля, в МИД РФ провели демарш временному поверенному в делах Эстонии в России Яне Ванамельдер из-за акта вандализма на военном кладбище в Таллине. Ведомство объяснило, что после встречи в МИД РФ в марте, на которой обсуждалось осквернение надгробий советских военнослужащих, Таллин не принял необходимых действий и продолжил усугублять ситуацию.