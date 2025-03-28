Замглавы канадской дипмиссии вызван в МИД РФ

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Заместитель главы канадской дипломатической миссии в Москве Брайан Эбель вызван в МИД РФ, сообщает пресс-служба российского дипломатического ведомства.

Дипломату выражен демарш. Поводом для этого послужили русофобские высказывания канадского посла в РФ Сары Тейлор после возложения цветов к монументу "Родина-мать" на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге.

"Дипломату заявлено о неприемлемости упоминания блокады Ленинграда в предвзятой увязке с "пактом Молотова-Риббентропа" и Ялтинской конференцией", – говорится в сообщении.

Представителю Оттавы донесли, что "заложенная инсинуация" является оскорбительной и кощунственной для россиян и жертв блокады Ленинграда. Также это является попыткой оправдать преступления немецко-фашистских захватчиков и исказить исторические факты, уверены в МИД РФ.

"Реплика С. Тейлор особенно неуместна в преддверии празднования 80-летия Великой Победы, вклад в которую внесла и канадская сторона, участвовавшая в антигитлеровской коалиции. Усматриваем в поведении посла симптом послевоенной политики Канады, укрывшей на своей территории тысячи нацистских преступников и их приспешников из числа бандеровцев и других карателей", – добавили там.

Также канадской стороне указали на недопустимость переписывания истории в угоду политической конъюнктуре и рекомендовали не забывать о боевом братстве СССР и Канады во время Великой Отечественной войны.

Ранее Владимир Путин рассказывал, что именно снятие блокады Ленинграда стало важнейшим рубежом борьбы с нацизмом и ключевой вехой на пути к разгрому захватчиков. По его словам, для всех россиян победа в битве навсегда останется торжеством жизни, мужества и духовной мощи.

