МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Румынии

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Временный поверенный в делах Румынии в Москве Лилиана Бурда вызвана в МИД РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале дипломатического ведомства.

При этом причина вызова Бурды не уточняется.

Кроме того, в среду, 9 апреля, в МИД РФ провели демарш временному поверенному в делах Эстонии в России Яне Ванамельдер из-за акта вандализма на военном кладбище в Таллине. Ведомство объяснило, что после встречи в МИД РФ в марте, на которой обсуждалось осквернение надгробий советских военнослужащих, Таллин не принял необходимых действий и продолжил усугублять ситуацию.

Ранее замглавы канадской дипломатической миссии в Москве Брайан Эбель был вызван в МИД РФ. Дипломату выразили демарш. Поводом для этого послужили русофобские высказывания канадского посла в РФ Сары Тейлор после возложения цветов к монументу "Родина-мать" на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге.

Также представителю Оттавы указали, что "заложенная инсинуация" является оскорбительной и кощунственной для россиян и жертв блокады Ленинграда.

