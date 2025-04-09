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09 апреля, 12:34

Политика

В Кремле осудили задержание в парижском аэропорту сотрудницы МИД РФ

Фото: kremlin.ru

Россия осуждает задержание в парижском аэропорту сотрудницы МИД РФ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Политик назвал это совершенно недопустимыми действиями по отношению к дипломатам, подчеркнув, что они нарушают все обязательства Франции, закрепленные в Венской конвенции.

Более того, по мнению Пескова, инцидент только усугубил и без того испорченные французскими властями двусторонние отношения с Россией.

О задержании сотрудницы дипломатического ведомства стало известно 9 апреля. В связи с этим посольство РФ в Париже направило ноту протеста, а МИД РФ вызвал французского посла.

Как уточнила представитель российского ведомства Мария Захарова, после демарша сотруднице разрешили въезд, но она провела сутки в пограничной зоне. В ответ на это дипломат пообещала, что Москва примет соответствующие меры.

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