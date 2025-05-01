Захарова назвала безумием утверждения о вмешательстве РФ в румынские выборы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Обвинения в адрес России по поводу вмешательства в выборы в Румынии являются безумием и ложью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала RT.

Таким образом дипломат прокомментировала задержание журналиста RT Чея Боуза в Бухаресте сразу по прилете.

"Он ничего не нарушал, пересек границу легально. Но ему не дали не то что выйти из самолета, ему не дали забрать его вещи из самолета", – сказала Захарова.

Более того, она подчеркнула, что данная ситуация дискредитирует уровень демократии в стране.

Боуз должен был освещать выборы в Румынии, передает РИА Новости. Со слов самого журналиста, шесть полицейских пришли за ним прямо в салон самолета.

При задержании правоохранители заявили, что с корреспондентом хотят поговорить их "старшие".

Первый тур президентских выборов в Румынии прошел в конце ноября прошлого года. Тогда лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, выступающий за традиционные ценности и союз с Россией, а также критикующий НАТО.

Второй тур планировался на 8 декабря того же года, но был отменен. Власти Румынии обвинили Россию во вмешательстве. Конституционный суд аннулировал результаты выборов, и процесс начался заново.

Первый тур повторных выборов президента в Румынии состоится 4 мая. При необходимости также запланирован второй тур, который пройдет 18 мая.