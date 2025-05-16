Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Вольное Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Село удалось взять под контроль благодаря действиям подразделения группировки войск "Восток", которые продолжили продвигаться в оборону противника, уточнило оборонное ведомство.

Согласно его сводке, бойцы этой группировки нанесли поражение живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад. Также были поражены две бригады теробороны и бригады нацгвардии и морской пехоты.

За прошедшую неделю украинская армия потеряла свыше 1 130 военных, 41 автомобиль, 22 артиллерийских орудия, 15 боевых бронированных машин и пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, добавило министерство.

Ранее Вооруженные силы РФ освободили в ДНР села Торское и Новоалександровка. Контроль над первым населенным пунктом удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Запад". Подразделения "Центр" тем временем помогли освободить Новоалександровку.

До этого российская армия взяла под контроль населенный пункт Михайловка в этой же республике. В этом также помогли решительные действия подразделений группировки войск "Центр".