Конгрессмен Торрес потребовал расследовать подарок Трампу самолета Boeing 747-8

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Член американской палаты представителей, демократ Ричи Торрес потребовал провести проверку из-за сообщений о планах президента США Дональда Трампа принять в подарок от Катара самолет Boeing 747-8, стоимость которого составляет 400 миллионов долларов. Политик направил запросы в Счетную палату, Минобороны и управление по служебной этике, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на издание Axios.

Он объяснил, что такой подарок станет самым дорогим в истории президентства. Конгрессмен также выразил беспокойство вероятными этническими и правовыми последствиями для Трампа.

В свою очередь, глава Белого дома раскритиковал мнение демократов в соцсети Truth Social. По его словам, самолет будет временно заменять устаревший Air Force One. Борт будет получен Минобороны на безвозмездной основе, уточнил Трамп.

При этом американский лидер обвинил демократов в лицемерии, указав, что они хотят, чтобы администрация заплатила за подарок, хотя это является прозрачной и легальной процедурой.

Ранее телеканал CNN опубликовал портрет, который в марте 2025 года Владимир Путин подарил Трампу. Автором подарка оказался народный художник России Никас Сафронов. На картине Трамп изображен после попытки покушения. Художник нарисовал президента США с поднятым вверх кулаком и подтеками крови на лице.

