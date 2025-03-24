Песков: подарок Путина Трампу был личным

Фото: kremlin.ru

Кремль не сообщает подробностей о личных подарках Владимира Путина. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы подаренном американскому лидеру Дональду Трампу портрете кисти русского художника.

"Единственное, что я вам могу сказать, что это был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге", – пояснил представитель Кремля.

Ранее спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф рассказал, что Путин заказал у ведущего российского художника "прекрасный портрет президента Трампа" и вручил его самому Уиткоффу, попросив отвезти главе Белого дома. По словам спецпосланника, Трамп был искренне тронут подарком.

В свою очередь, народный художник РФ Никас Сафронов назвал подаренный Трампу портрет бесценным.