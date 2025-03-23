23 марта, 04:13Политика
Сафронов назвал подаренный Путиным Трампу портрет бесценным
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Портрет, который президент России Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу, является бесценным. Об этом заявил народный художник России Никас Сафронов в интервью газете "Аргументы и факты".
"Обычно свои заказы мы никогда не комментируем, но я точно могу утверждать одно: в нашей стране большое количество талантливых людей, слава Богу, много художников. Поэтому Россия известна всему миру как страна, которая дарует культуру и искусство на протяжении многих веков", – отметил он.
Отвечая на вопрос о потенциальной стоимости подарка Путина Трампу, Сафронов подчеркнул, что "такая работа, скорее всего, является бесценной".
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф рассказал, что Путин заказал у ведущего российского художника "прекрасный портрет президента Трампа" и вручил его, попросив отвезти его хозяину Белого дома. Уиткофф также добавил, что Трамп был искренне тронут этим подарком.
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