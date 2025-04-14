Трамп получил в подарок статую со своей фигурой

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Гендиректор компании Sticker Mule и бывший кандидат в конгресс Нью-Йорка Энтони Константино подарил американскому президенту Дональду Трампу двухметровую статую с его фигурой. Он сообщил об этом на своей странице в соцсети Х.

Подарок был вручен во время посещения гольф-клуба Trump International.

Статую назвали "Монумент непокорности". Она находится на каменном постаменте, где выгравировано имя бывшего кандидата в конгресс Нью-Йорка.

Как отметил Константино, глава Белого дома во время вручения статуи выглядел счастливым. Он подчеркнул, что памятник теперь будет всегда находиться на территории гольф-клуба во Флориде.

Ранее спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф рассказал, что Владимир Путин заказал у ведущего российского художника "прекрасный портрет президента Трампа" и вручил его самому Уиткоффу, попросив отвезти главе Белого дома. По словам спецпосланника, Трамп был искренне тронут подарком.

До этого аргентинский лидер Хавьер Милей подарил американскому миллиардеру Илону Маску бензопилу. Инструмент с гравировкой "Да здравствует свобода, черт подери" был вручен на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне. Этим подарком президент Аргентины показал общность их мнений о необходимости радикального сокращения государственных расходов и борьбы с бюрократией.

