Президент Аргентины Милей вручил Маску бензопилу

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Аргентинский лидер Хавьер Милей подарил американскому миллиардеру, главе департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илону Маску бензопилу. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на трансляцию Fox News.

Милей вручил Маску инструмент с гравировкой "Да здравствует свобода, черт подери" на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне. Этим подарком президент Аргентины показал общность их мнений о необходимости радикального сокращения государственных расходов и борьбы с бюрократией.

"Это бензопила для бюрократии!" – сказал Маск.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность использования части средств, сэкономленных благодаря работе DOGE, для погашения государственного долга.

Кроме того, часть денег может вернуться обратно американским гражданам, добавлял Трамп. Ранее лидер США подчеркивал, что не нашел для страны человека умнее Маска.

