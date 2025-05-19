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19 мая, 22:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким балетмейстера Юрия Григоровича

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким балетмейстера Юрия Григоровича

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Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким балетмейстера Юрия Григоровича. В своей телеграмме мэр отметил, что народный артист СССР внес огромный вклад в развитие мирового балета.

Творческое наследие Григоровича включает триумфальные постановки Большого театра, а также спектакли на других ведущих сценах планеты. По словам Собянина, неизменно актуальные, эти творения будут и впредь дарить зрителям радость и красоту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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