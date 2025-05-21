В столице наградили победителей краеведческого диктанта "Московский код"

В столице наградили победителей интеллектуального краеведческого диктанта "Московский код". В этом году его написали более 300 тысяч человек, а лучше всех справились – 52 участника.

Всего было по 25 вопросов об истории и архитектуре города для 4-х возрастных категорий. Самая младшая – для детей 7–11 лет. Все задания составляли историки и гиды. Помимо базовых вопросов, в диктант включили интересные факты, тайны, которые хранят московские улицы и целые районы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.