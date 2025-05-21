Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за дождя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал водителям пересесть на городской транспорт или отложить поездки на личном транспорте на 19:00 из-за дождя в нескольких районах Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На данный момент трафик на столичных дорогах оценивается в 4 балла. Интенсивное движение фиксируется в обе стороны на Садовом кольце возле Валовой улицы, Третьем транспортном кольце (ТТК) недалеко от улицы Сущевский Вал и на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) в районе улицы Николая Старостина.

Вечером локальные затруднения прогнозируются в обе стороны на МКАД рядом с Варшавским шоссе, ТТК возле улицы Нижней Масловки и на Садовом кольце в районе Самотечной эстакады. В департаменте предупредили, что на интенсивность движения влияют не только погодные условия, но и ремонтные работы и небольшие аварии.

Водителей призвали быть осторожнее и не отвлекаться на телефон за рулем. Автомобилистам также посоветовали соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от впереди следующих транспортных средств.

"За ситуацией на дороге круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД", – напомнили в столичном Дептрансе.

Ранее сообщалось, что воздух в Москве в период с 23 по 25 мая может прогреться до 27 градусов. Таким образом, климатическая норма будет превышена на 3–4 градуса. При этом существенных осадков не ожидается, а ночные температуры в столице окажутся в пределах 14–16 градусов, спрогнозировали синоптики.

