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Новости

27 апреля, 15:15

Политика

В Курской области завершилась операция по освобождению приграничья

В Курской области завершилась операция по освобождению приграничья

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Российские войска полностью освободили Курскую область

Курская область полностью освобождена от украинских войск

Владимир Путин получил доклад о завершении операции по освобождению Курской области

Операция по освобождению Курской области от ВСУ полностью завершена

Курская область полностью освобождена от украинских войск

Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена

В Курской области завершилась операция по освобождению приграничных территорий. Последний населенный пункт Горналь перешел под контроль российских войск, сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. По его словам, вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери и были вынуждены отступить.

Группировка "Север" нанесла поражение танковой и двум десантно-штурмовым бригадам ВСУ на белгородском направлении. В Курской области сейчас ведется разминирование освобожденных территорий. Вдоль границы создается буферная зона, в Сумской области освобождены четыре населенных пункта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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