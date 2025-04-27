В Курской области завершилась операция по освобождению приграничных территорий. Последний населенный пункт Горналь перешел под контроль российских войск, сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. По его словам, вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери и были вынуждены отступить.

Группировка "Север" нанесла поражение танковой и двум десантно-штурмовым бригадам ВСУ на белгородском направлении. В Курской области сейчас ведется разминирование освобожденных территорий. Вдоль границы создается буферная зона, в Сумской области освобождены четыре населенных пункта.

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