Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Метеорологическое лето началось в Москве на 4 дня раньше климатической нормы, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, 22 мая началось с достаточно прохладной погоды, так как ночной минимум достигал 6,2 градуса. Но затем воздух прогрелся и к вечеру в Москве уже было 23 градуса, то есть среднесуточная температура составила 15,5 градуса.

"Именно уверенное превышение отметки в 15 градусов, а прогнозы на ближайшие 5–6 дней подтверждают это, и говорит о начале метеорологического лета", – указал специалист.

22-е число также стало самым теплым днем в столице с начала мая. До этого в лидерах был день 16 мая, когда столбики термометров в Москве прогрелись до 22,8 градуса. Ожидается, что в пятницу, 23 мая, температура воздуха в городе может прогреться до 26 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг информацию об ожидающемся в столичном регионе "невероятно жарком лете". Он уверен, что летом на Русской равнине температура воздуха будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы, несмотря на вероятность небольшого дефицита осадков в 10–20%.

