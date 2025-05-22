Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Четверг, 22 мая, стал самым теплым днем в Москве с начала месяца. Температура поднялась до 23 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"До этого в лидерах был день 16 мая, тогда воздух прогрелся до плюс 22,8 градуса. Точное значение нового максимума станет известно после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров", – написал синоптик.

Как отметил метеоролог, в пятницу, 23 мая, значения возрастут до 24–26 градусов.

Ранее синоптики рассказывали, что в летние месяцы по всей России температура в среднем превысит норму на 2–3 градуса. Такая погода коснется Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода и других городов-миллионников.

При этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг информацию об ожидающемся в столичном регионе "невероятно жарком лете". По его словам, в это время на Русской равнине температура воздуха будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы. Тишковец также уточнил, что существует вероятность небольшого дефицита осадков в 10–20%.

