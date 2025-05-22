Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе 23 мая из-за грозы

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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московской области из-за грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Предупреждение действует в период с 09:00 до 22:00 23 мая. По прогнозу синоптиков, ночью температура воздуха в Москве составит 9–11 градусов, днем – 24–26 градусов. Кроме того, в столице ожидаются кратковременные дожди.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что воздух в столице прогреется до 30–31 градуса 30 или 31 мая. Такая же аномально жаркая погода может сохраниться в Москве и в первые дни июня.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг информацию о "невероятно жарком лете", которое ждет Москву. По его информации, летом на Русской равнине температура воздуха будет лишь на 1–2 градуса теплее климатической нормы. При этом есть вероятность небольшого дефицита осадков в 10–20%.

