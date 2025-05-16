Синоптик Шувалов: похолодание придет в Москву ночь на 19 мая

16 мая, 10:21Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заметное похолодание придет в Москву в ночь на 19 мая. Об этом в разговоре с RT рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
По словам синоптика, в выходные в столице еще будет тепло. На следующей неделе ожидаются дожди, а температура воздуха понизится на 6–8 градусов.
Если 16, 17 и 18 мая воздух будет прогреваться до 20–22 градусов, то 19 мая температура опустится до 15 градусов, уточнил Шувалов, добавив, что в выходные дни прогнозируются кратковременные и локальные осадки.
Минувшая ночь стала самой теплой в Москве с начала месяца, рассказал ранее синоптик Михаил Леус. Минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ составила 10,4 градуса. На других городских метеостанциях ночной минимум варьировался от 7,7 градуса в Бутове и до 12 градусов на Балчуге.
Желтый уровень погодной опасности из-за грозы объявлен в Москве 16 мая