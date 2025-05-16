Минувшая ночь в Москве стала самой теплой в этом месяце

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ночь на 16 мая стала самой теплой в Москве с начала мая, сообщает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам Леуса, в течение прошедшей ночи минимальная температура воздуха в столице не опускалась ниже 10,4 градуса, что является самым высоким показателем этого месяца. Об этом свидетельствуют данные базовой метеостанции города ВДНХ.

На других городских метеостанциях ночной минимум составил от 7,7 градуса в Бутове и до 12 градусов – на Балчуге.

Синоптик добавил, что в Подмосковье температура воздуха менялась в диапазоне от 5,7 градуса в Электростали до 10,7 градуса – в Дмитрове.

Ранее Леус сообщил, что результат самого теплого дня нынешнего мая повторился в Москве в четверг, 15 мая. Максимальная температура воздуха в столице в этот составила 18,7 градуса, что в точности повторяет результат самого теплого дня этого месяца – 4 мая.