Результат самого теплого дня в месяце повторился в Москве 15 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Результат самого теплого дня нынешнего мая повторился в Москве в четверг, 15 мая, сообщает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Синоптик отметил, что максимальная температура воздуха в столице 15 мая составила 18,7 градуса, что в точности повторяет результат самого теплого дня этого месяца – 4 мая.

"Так что в списке самых теплых дней возникло некое двоевластие", – добавил Леус.

При этом он подчеркнул, что предстоящая пятница, 16 мая, с ожидаемой температурой выше 20 градусов, станет лидером в списке самых теплых дней в месяце.

Ранее Михаил Леус заявил, что заморозки прошедшей ночью в Москве и Подмосковье стали последними в текущем сезоне. В ближайшие пять дней температура воздуха ожидается в пределах от 4 до 9 градусов.