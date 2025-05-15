Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в пятницу, 16 мая, из-за грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Гроза в столице ожидается с 12 до 18 часов, также не исключен ветер с порывами до 16 метров в секунду. Аналогичное предупреждение о грозе будет действовать в Московской области с 12 до 21 часа.

Предстоящей ночью в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, а по области пройдут небольшие дожди. Температура ночью составит около 8 градусов тепла, а в Подмосковье – до 10 градусов. Днем в пятницу воздух прогреется до 21 градуса в столице и до 22 – в области.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в Москве до конца мая может выпасть до 60% месячной нормы осадков. По его словам, за месяц выпадет в 1,5 раза больше дождей, чем положено по климату. Оставшийся май почти до самого конца будет прохладным и довольно переувлажненным.

