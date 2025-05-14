60% месячной нормы осадков выпадет в Москве до конца мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве до конца мая может выпасть до 60% месячной нормы осадков, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

"В городе за месяц выпадет в 1,5 раза больше дождей, чем положено по климату. Это будет конвейер дождливых циклонов", – рассказал специалист.

По словам Тишковца, май почти до конца будет прохладным и довольно переувлажненным. В среду, 14 мая, Москву накрыли кучево-дождевые облака высотой до 7 тысяч метров. Локально продолжаются ливни с интенсивностью более 10 миллиметров, но к 21:00 осадки закончатся, а в ночь на 15 мая в столице распогодится.

После этого ближайшая "порция" дождей ожидается в Москве во второй половине 15 мая.

"В пятницу (16 мая. – Прим. ред.) в столице потеплеет до положенной в мае климатической нормы", – отметил он.

В этот день в городе будет в районе 15–20 градусов тепла, но не обойдется без небольших осадков. Пик потепления ожидается в выходные дни, 17 и 18 мая, когда ночью будет от 7 до 12 градусов тепла, а днем – около 16–22 градусов, но также будут дожди.

Потепление завершится на следующей неделе, 19–25 мая. Холодный фронт обрушит на Москву аномальные ливни. В понедельник днем, 19 мая, прогнозируется 13–18 градусов тепла, а 20 мая – 11–16. Потеплеет ближе к июню.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщал, что 18 мая в Москве ожидается мощный южный циклон с крупной зоной осадков.

В этот день столбик термометра из-за обильных дождей опустится до плюс 13 градусов. На следующий день дожди станут затухать, после чего сразу несколько дней подряд осадков не ожидается.

