В Москве 23 мая стало самым теплым днем с начала месяца

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В пятницу, 23 мая, температура воздуха в Москве поднялась до 25,5 градуса. Это стало самым высоким показателем с начала месяца, написал в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По данным синоптика, в субботу, 24 мая, воздух в столице прогреется до 26–28 градусов. Примерно такая же температура ожидается в воскресенье и понедельник, 25 и 26 мая.

"Да и вся оставшаяся часть мая ожидается на 4–5 градусов выше климатической нормы", – добавил Леус.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала о теплой и солнечной погоде в столичном регионе в начале лета. По ее словам, максимальная температура воздуха приблизится к 30 градусам, а первый дождь наиболее вероятен 4–5 июня.

В свою очередь, специалист "Фобоса" Евгений Тишковец опроверг информацию о том, что в Московском регионе ожидается "невероятно жаркое лето". Такие сообщения он назвал чушью.