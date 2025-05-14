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14 мая, 08:00

Экономика

Эксперты посоветовали россиянам временно отказаться от покупки жилья в ипотеку

Эксперты посоветовали россиянам временно отказаться от покупки жилья в ипотеку

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Сейчас выгоднее снимать квартиру, чем оформлять ипотеку – к такому выводу пришли финансовые эксперты. По их подсчетам, ежемесячный платеж по кредиту за жилье стоимостью 15–20 миллионов рублей может доходить до 200–300 тысяч рублей. При этом аренда аналогичной квартиры обойдется в 100–150 тысяч.

Также аналитики считают, что сейчас не лучшее время для инвестиций в недвижимость. На фоне высоких ставок, снижения покупательской способности и нестабильности в строительной отрасли, цены на жилье могут пойти вниз. Специалисты советуют дождаться снижения ключевой ставки и стабилизации экономической ситуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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