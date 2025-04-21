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21 апреля, 07:15

Экономика

Правительство РФ разработает меры поддержки банков, выдающих льготную ипотеку

Правительство РФ разработает меры поддержки банков, выдающих льготную ипотеку

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Российские банки обяжут выдавать льготные ипотечные кредиты без дополнительных комиссий. Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, правительство готово продумать новые схемы поддержки кредитных организаций, выдающих займы на покупку недвижимости для некоторых категорий граждан.

Ранее многие банки повысили проценты по кредитам, ссылаясь на увеличение ставки Центробанка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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