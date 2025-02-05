Премьер Швеции назвал массовую стрельбу у школы страшнейшей в истории страны

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что массовая стрельба в школе в Эребру стала самым страшным случаем насилия такого рода в истории страны. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

"Трудно осознать масштабы произошедшего сегодня. Сегодня мы стали свидетелями жестокого и смертоносного насилия против совершенно невинных людей. Это самая страшная массовая стрельба в истории Швеции", – заявил он.

Министр юстиции Гуннар Стреммер также отметил, что это событие потрясло шведское общество. По его словам, в Швеции считали, что подобной трагедии никогда не произойдет.

Согласно данным полиции, около десяти человек были застрелены в школе для взрослых Campus Risbergska. Общее число пострадавших на данный момент уточняется. Стрелявший, 35-летний мужчина, ранее не известный полиции, был убит. Он действовал в одиночку, его мотивы остаются неясными. Отмечается, что у него было разрешение на владение огнестрельным оружием.

Стрельба произошла в районе школы в городе Эребру 4 февраля. Изначально полиция сообщала о пяти пострадавших. Местным жителям рекомендовали не выходить из домов и держаться подальше от района школы, где произошла стрельба