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16 мая, 16:30

Культура

"Сити": журналу "Мурзилка" исполнился 101 год

"Сити": журналу "Мурзилка" исполнился 101 год

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Команда проекта "Сити" рассказала об истории журнала "Мурзилка", который празднует свое 101-летие.

Первый номер вышел в мае 1924 года тиражом 20 тысяч экземпляров. Он задумывался как приложение к рабочей газете. В редакционную коллегию вошли более 30 человек, включая 42-летнего Корнея Чуковского.

Обложку первого выпуска нарисовал художник Константин Ротов: на ней были изображены мальчик и пес. Первые номера журнала выходили в виде книжки с крупным шрифтом и множеством иллюстраций.

Подробнее – в программе "Сити".

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