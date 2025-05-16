"Сити": журналу "Мурзилка" исполнился 101 год

Команда проекта "Сити" рассказала об истории журнала "Мурзилка", который празднует свое 101-летие.

Первый номер вышел в мае 1924 года тиражом 20 тысяч экземпляров. Он задумывался как приложение к рабочей газете. В редакционную коллегию вошли более 30 человек, включая 42-летнего Корнея Чуковского.

Обложку первого выпуска нарисовал художник Константин Ротов: на ней были изображены мальчик и пес. Первые номера журнала выходили в виде книжки с крупным шрифтом и множеством иллюстраций.

Подробнее – в программе "Сити".