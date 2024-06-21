"Кинореквизит": зонт, диван, пионерский галстук

Ведущий Владимир Березин в программе "Кинореквизит" рассказывает об истории кино и о советской эпохе через знакомые каждому предметы быта и реквизит. В этом выпуске обсуждается зонт, диван, пионерский галстук.

На каком зонтике прилетела Мэри Поппинс? Какой самый необычный зонт можно увидеть в советском кино? Какие недостатки были у моделей советского производства? Какой диван стоял в квартире профессора Преображенского в "Собачьем сердце"? Чем был набит диван из киноэпопеи "Война и мир"? Какие диваны покупали в хрущевки? И когда в СССР придумали складную мебель? Из чего делали первые пионерские галстуки? И сколько детей ежегодно отдыхали в советских пионерских лагерях? Об этом – в программе "Кинореквизит".