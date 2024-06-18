Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют 22 июня

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Доступ для посетителей в Мавзолей Ленина на Красной площади и к некрополю у Кремлевской стены закроют 22 июня в связи с подготовкой и проведением мероприятий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Ежегодно 22 июня, в День памяти и скорби, Владимир Путин возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Ранее стало известно, что профилактика Вечного огня пройдет в Москве 19 июня в преддверии Дня памяти и скорби – годовщины начала ВОВ. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что работы занимают около 40 минут. За это время пламя переносится специальным факелом на временную горелку.

Прошлая профилактика Вечного огня прошла в начале мая, в преддверии 79-летия Победы в ВОВ. Газовщики разобрали основную горелку, поменяли запальники и вернули пламя на прежнее место.

