"Сити": три лучших спектакля к 200-летию Александра Островского

Команда "Сити" сделала подборку трех лучших спектаклей, приуроченным к 200-летию великого русского писателя и драматурга Александра Островского. Например, можно посетить спектакль "Лес" в Московского Академического театра имени Владимира Маяковского.

Сюжетная линия спектакля "Лес" осталась неизменна. Так, на перекрестке лесных дорог посреди России сходятся два провинциальных артиста – комик Счастливцев и трагик Несчастливцев. Они приходят в богатую усадьбу в поисках лучшей жизни и заставляют каждого стать собой.

Ближайшие показы – 3,17 и 26 ноября на Главной сцене театра имени Владимира Маяковского. Подробнее – в программе "Сити".