На Страстном бульваре открылась выставка "Московская промышленность глазами детей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 100 рисунков подготовили дети сотрудников столичных фабрик и заводов для фотовыставки "Московская промышленность глазами детей", которая открылась на Страстном бульваре в рамках месяца городской промышленности. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

По его словам, московская промышленность продолжает активно развиваться. В частности, модернизируются старые и появляются новые высокотехнологичные, компактные, чистые производства.

Кроме того, отметил Овчинский, на предприятиях появляются роботизированные системы, заменяющие людей на опасных и сложных участках, а также применяющие искусственный интеллект для ускорения и улучшения производственных процессов.

"Этим фотопроектом мы решили показать, как современную столичную промышленность видят дети, чьи родители работают на фабриках и заводах города. В выставке приняли участие свыше 20 московских промпредприятий, дети разных возрастов подготовили более 100 рисунков и показали, какой разнообразной может быть индустриальная Москва", – добавил он.

Познакомиться с работами детей можно до 31 октября. На своих рисунках они изобразили полеты в космос, встречи с пришельцами, роботов и котят в качестве сотрудников и многие другие сюжеты, связанные с промпредприятиями Москвы.

Среди предприятий-участников – производители кабельной продукции, вентиляционного оборудования, аккумуляторов, тормозных систем, а также предприятия машиностроительной отрасли, легкой промышленности и другие.

Ранее сообщалось, что в выставочном зале "Манеж" с 19 по 20 октября пройдет международный форум "Сделано в России". Там соберутся российские предприниматели, представители малого, среднего и крупного бизнеса, главы международных компаний, иностранные делегации, инвесторы, руководители министерств и ведомств.

До этого стало известно, что в восьми столичных парках открылась фотовыставка "О тех, благодаря кому..." в честь педагогов и наставников. Это мероприятие приурочено сразу к двум праздникам: Году педагога и наставника, а также ко Дню учителя.

Выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве