Фотовыставка о педагогах и наставниках открылась в восьми парках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фотовыставка "О тех, благодаря кому..." в честь педагогов и наставников открылась в восьми столичных парках. Об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Это мероприятие приурочено сразу к двум праздникам: Году педагога и наставника, а также ко Дню учителя. На стендах с фотографиями можно посмотреть на преподавателей, инструкторов и тренеров, которые часто проводят занятия в парках. Кроме того, можно узнать истории о более 40 парковых преподавателях и о достижениях их учеников.

Фотовыставка продлится до конца октября в шести районах Москвы: Тверском, Таганском, Хорошёвском, Филевском, Обручевском, Митине, Измайлове и Кузьминках. На каждой точке будут продемонстрированы разные стенды с историями преподавателей.

Ранее сообщалось, что новый сезон лекций в онлайн-формате с участием преподавателей столичных школ и колледжей искусств, а также высших учебных заведений Москвы пройдет осенью 2023 года.

Первое занятие состоялось 21 сентября, на котором посетителям рассказали о первых шагах в профессии артиста. 26 и 27 сентября слушатели узнали об игре на балалайке. В октябре преподаватели расскажут о домре, гуслях и фортепиано. В частности, для гостей подготовят дискуссии о творчестве русского хорового дирижера Павла Чеснокова.

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