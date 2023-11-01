Собянин: Донской монастырь через несколько лет будет полностью отреставрирован

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На большей части объектов Донского монастыря завершены реставрационные работы, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра проделанной работы совместно с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

Мэр отметил, что монастырь является исторической и архитектурной жемчужиной столицы, с которой связаны многие вещи в развитии истории города.

"И это, конечно, пример, когда такие памятники восстанавливаются, что называется, всем миром: за частные деньги, за федеральные, города Москвы и самого монастыря", – сказал мэр.

По его словам, на сегодняшний день сделано около двух третей работ, таким образом, основной путь пройден. При этом, как подчеркнул мэр, впереди еще значительная работа, и он надеется, что скоро монастырь засияет прежней красотой.

В свою очередь, Любимова сообщила, что предстоит завершить работы еще на шести объектах. Уже отреставрированы большой собор и купола.

"Вместе мы все готовимся к 2025 году, к 100-летию кончины патриарха Тихона, чьи мощи покоятся тут. Поэтому, конечно, для многих верующих и паломников, тех, кто приезжает в Москву, тех, кто живет в городе, это также будет очень большим событием", – подчеркнула министр.

Наместник монастыря, митрополит Каширский Феогност обратил внимание на высокий уровень выполненных работ. Он отметил, что Москва и Минкультуры выполнили свои обязательства. Он также выразил надежду, что реставрация завершится в 2024 году.

В ансамбль монастыря входит свыше 30 памятников истории и архитектуры. Из 12 исторических башен отреставрировано 9, в том числе в 2023 году завершена реставрация 5 башен. Также отреставрировали фасады и купола "Нового" собора (1684–1689, 1748 годы). На купола вернули звезды, воссозданные по архивным данным и обнаруженным образцам.

Кроме того, исторический облик вернули Дому настоятеля. В настоящее время на территории Донского монастыря продолжаются работы по комплексной реставрации шести объектов, в числе которых западные ворота, колокольня, монастырская канцелярия у западных ворот, Тихвинская церковь над северными воротами, пристройка к северным воротам, прясла западной и северной стен, а также здание духовной семинарии у западных ворот. Помимо этого, в ближайших планах отреставрировать прясла восточной и южной стен.

Ранее в Таганском районе столицы началась реставрация фасадов и настенной живописи Спасо-Преображенского собора в Новоспасском монастыре. Там планируется в том числе восстановить элементы живописи, обновить водосточную систему.



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