Москвичей предупредили о дождях в праздничные выходные

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Дарья Мясина

Дожди ожидаются в столице в праздничные выходные, с 4 по 6 ноября, предупредила главный специалист "Метеобюро" Татьяна Позднякова.

"4 ноября атмосферное давление в Москве немного понизится, но не исключено, что к вечеру начнется небольшой дождь. Большая часть дня без осадков. Погода облачная с прояснениями, будет появляться солнце, дневная температура – 6–8 градусов, ветер юго-восточный", – передает РИА Новости ее слова.

Переменная облачность и дожди различной интенсивности прогнозируются 5 и 6 ноября, добавила синоптик. При этом, как отметила Позднякова, температура в городе в эти дни повысится до 12 градусов, что будет значительно выше нормальных климатических значений.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что метеозима придет в столицу с задержкой – во второй половине ноября. Что касается снега, устойчивый покров при лучшем раскладе сформируется на уровне не более 2–5 сантиметров только в конце месяца, считает синоптик.

По его словам, в первую неделю ноября ожидается аномально теплая погода – на 4–5 градусов выше нормальных значений. Во вторую неделю отклонение от нормы уменьшится, но температура все равно будет на 2 градуса выше, отметил Тишковец.



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