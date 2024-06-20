"Звезды советского экрана": лучшие военные фильмы, снятые в Алма-Ате

Весной 1979 года весь выпуск журнала "Советский экран" был посвящен киностудии одной из союзных республик – "Казахфильму". На центральном развороте – рассказ о кинолентах, снятых в Алма-Ате во время войны. Туда уехали в эвакуацию лучшие люди отечественного кино. В те дни Алма-Ате дали шуточное название "Голливуд на границе с Китаем". Здесь спасали от голода и бомбежек лучших актеров и режиссеров.

Как куриные яйца помогли актрисе Лидии Смирновой выбрать будущего мужа? Почему люди боялись подойти к Вере Марецкой, чтоб поздравить с удачной ролью? И как вышло, что картина "Жди меня" стала роковой для Бориса Блинова? Чем Сергей Эйзенштейн обидел Фаину Раневскую? И как Николай Черкасов на съемочной площадке фильма "Иван Грозный" боролся с приступами голода? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

