Москвичам рассказали о программе мероприятий на ВДНХ

В ближайшие дни на выставке-форуме "Россия" состоятся несколько новых мероприятий. Так, 20 июня в 13:00 там пройдет мастер-класс по рисованию на холсте.

21 июня в 14:00 на ВДНХ проведут лекцию по финансовой грамотности, а 23 июня в пространстве Москвы состоится танцевальная разминка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

