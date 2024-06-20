20 июня, 07:30Город
Москвичам рассказали о программе мероприятий на ВДНХ
В ближайшие дни на выставке-форуме "Россия" состоятся несколько новых мероприятий. Так, 20 июня в 13:00 там пройдет мастер-класс по рисованию на холсте.
21 июня в 14:00 на ВДНХ проведут лекцию по финансовой грамотности, а 23 июня в пространстве Москвы состоится танцевальная разминка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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